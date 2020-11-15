ЦИК осуждает противоправные действия в Варнице

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Центральная избирательная комиссия осуждает действия, происходящие в Варнице, где сегодня в первой половине дня попытались воспрепятствовать голосованию жителей левого берега Днестра.

Сожалеем о том, что доступ к избирательному участку был заблокирован, а для урегулирования конфликта потребовалось вмешательство сотрудников правоохранительных органов. Призываем к спокойствию и предупреждаем, что любые действия по ограничению свобод и прав других лиц противоречат законодательству Республики Молдова. Комиссия принимает все меры для обеспечения права голоса граждан Республики Молдова, в том числе голосующих за пределами страны, – сообщается на официальной странице ЦИК.

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