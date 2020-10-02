ЦИК опубликовала список кандидатов в примары на новых местных выборах в ноябре

Центральная избирательная комиссия обнародовала список кандидатов на новых местных выборах, которые намечены на 1 ноября.
Так, в селе Дубна Сорокского района (избирательный округ 29/9) на должность примара были зарегистрированы следующие кандидаты:
- Сокирка Елена – Партия социалистов Республики Молдова
- Цымбалюк Валенти – Партия “Действие и солидарность”
- Гадибади Павел – Партия национального единства
- Сокирка Любовь – Румынская народная партия.
В селе Кетриш Фалештского района (избирательный округ 17/7) были зарегистрированы кандидаты в примары:
- Кумпаничь Виорел – Партия социалистов Республики Молдова
- Иванов Родика – Партия “Действие и солидарность”
- Мамай Алеся – “Наша партия”
- Ротарь Иван – Партия коммунистов Республики Молдова
- Дьяк Ион – Партия “Про-Молдова”
- Кондру Константин – Демократическая партия Молдовы.
В селе Пьятра Оргеевского района (избирательный округ 25/24) зарегистрированы следующие кандидаты:
- Бодиу Виорика – Партия социалистов Республики Молдова
- Мэдрэгуна Виктор – Партия “Действие и солидарность”
- Бушила Раду – Партия “Шор”
- Ротарь Ион – Демократическая партия Молдовы.
В селе Корлэтень Рышканского района (избирательный округ 27/7) зарегистрированы кандидаты:
- Бачу Михаил – Партия социалистов Республики Молдова
- Прутяну Светлана – “Наша партия”
- Болд Вячеслав – Партия “Действие и солидарность”
- немеску Александру – Партия “Платформа достоинство и правда”
- Бочу Виктор – Либерал-демократическая партия Молдовы.
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