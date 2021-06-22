ЦИК назвал число избирателей, зарегистрированных в Государственном реестре

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По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), общее количество граждан с правом голоса, зарегистрированных в Государственном реестре на этапе завершения процедуры обновления избирательных списков, составляет 3 282 837.

Из них 2 786 446 граждан с правом голоса отнесены к административно-территориальным единицам II уровня. Ещё 237 700 человек не имеют регистрации по месту жительства или по месту пребывания, включая тех, кто официально выехал за границу. А число избирателей, зарегистрированных в административно-территориальных единицах левого берега Днестра, которые временно находятся вне суверенного контроля конституционных властей Республики Молдова, составляет 258 691.

Списки избирателей были отправлены в местные органы власти и избирательные бюро. Граждане могут проверить правильность внесения своих данных как на избирательном участке по месту жительства, так и на официальном сайте ЦИК.

Примечательно, что запрос на внесение изменений в списки избирателей может быть подан не позднее, чем за день до выборов, то есть 10 июля.

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