ЦИК назвал число избирателей, зарегистрированных в Государственном реестре

ЦИК назвал число избирателей, зарегистрированных в Государственном реестре

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), общее количество граждан с правом голоса, зарегистрированных в Государственном реестре, составляет 3 285 799. Из них 2 771 816 граждан с правом голоса отнесены к административно-территориальным единицам II уровня (Кишинёв, Бельцы и районы РМ).

Ещё 249 990 человек не имеют регистрации по месту жительства или по месту пребывания, включая тех, кто официально выехал за границу. А число избирателей, зарегистрированных в административно-территориальных единицах левого берега Днестра, которые временно находятся вне суверенного контроля конституционных властей Республики Молдова, составляет 263 993.

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