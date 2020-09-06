ЦИК напоминает: через 10 дней истекает срок предварительной регистрации избирателей, находящихся за границей

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ЦИК предупреждает: через 10 дней истекает срок предварительной регистрации граждан Республики Молдова с правом голоса, которые находятся за границей или прописаны в населенных пунктах Приднестровья, муниципии Бендеры и некоторых сёлах Каушанского района и хотят принять участие в президентских выборах 1 ноября. Крайняя дата – 16 сентября (за 45 дней до для голосования).

В то же время не позднее, чем за 25 дней до выборов, избиратель может аннулировать регистрацию.

Центральная избирательная комиссия отмечает, что цель предварительной регистрации – установить приблизительное количество избирателей, которые будут голосовать за рубежом и на избирательных участках, организованных для избирателей на левом берегу Днестра. Затем власти Кишинева согласуют с властями других стран возможность открытия дополнительных избирательных участков. Кроме того, с помощью предварительной регистрации определяется приблизительное количество бюллетеней, которые должны быть распределены по соответствующим избирательным участкам.

Чтобы зарегистрироваться, избиратели должны заполнить регистрационную форму on-line в разделе «Înregistrare prealabilă» («Предварительная регистрация») на сайте www.alegator.md. Зарегистрироваться также можно, подав подписанное индивидуально или коллективно заявление в ЦИК и/или в дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Молдова.

По состоянию на 6 сентября онлайн для участия в выборах зарегистрировались примерно 28500 человек.

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