ЦИК начинает подготовку к президентским выборам

ЦИК начинает подготовку к президентским выборам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) провела сегодня рабочее заседание по вопросу организации выборов Президента Республики Молдова 1 ноября 2020 года. Согласно информации, представленной избирательным органом, тема обсуждения была связана с порядком печати бюллетеней.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, на заседание были приглашены представители государственных типографий. Собеседники обсудили детали, касающиеся необходимых объемов бумаги и краски, а также числа сотрудников, которые будут обучены особенностям печати избирательных бюллетеней, передаёт moldpres.md.

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Комментарии (1)

  1. Кто пойдёт на выборы в разгар COVID-19?
    Пока всё не закончится я на выборы не пойду! Зачем? И мой знакомы пловцы тоже не пойдут! Абсурд!
    На озере в парке Рышкань устроили концлагерь COVID-19, всё огородили лентами, словно место преступления, а на других озёрах купаются! И в Вадул луй Водах купаются! И что?

    Зачем на спасательной станции № 7, парк рышкань, ул Браништи столько спасателей, целых 6 человек, если там никто не купается? А зарплаты им повысили до 6000 леев!
    Сократите до одного спасателя и деньги в бюджет!

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