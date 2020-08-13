ЦИК начинает подготовку к президентским выборам

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) провела сегодня рабочее заседание по вопросу организации выборов Президента Республики Молдова 1 ноября 2020 года. Согласно информации, представленной избирательным органом, тема обсуждения была связана с порядком печати бюллетеней.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, на заседание были приглашены представители государственных типографий. Собеседники обсудили детали, касающиеся необходимых объемов бумаги и краски, а также числа сотрудников, которые будут обучены особенностям печати избирательных бюллетеней, передаёт moldpres.md.

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