ЦИК: На выборах будут открыты 2142 участка

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Центральная избирательная комиссия сообщает, что для досрочных парламентских выборов, которые пройдут в Молдове 11 июля, было сформировано 2142 избирательных участка. 139 из них – за границей, а 44 – на левом берегу Днестра.

Больше всего участков откроются в Кишинёве – 304. До 15 июня будут созданы электоральные бюро избирательных участков.

По состоянию на 7 июня для участия в выборах зарегистрированы 16 конкурентов. Ещё 3 заявки находятся на рассмотрении.

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