ЦИК: к полудню проголосовало около 450 тысяч граждан

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Таковы официальные данные Центральной избирательной комиссии к 12:00.

Как отметил на брифинге председатель ЦИК Дорин Чимил, голосование на участках проходит в нормальном режиме. По всей стране проголосовало уже около 450 тысяч граждан. На зарубежных участках явка составила более 28 000 человек. В странах ЕС были открыты все участки, а в ближайшие часы откроются 16 участков в США и Канаде. Очереди на заграничных участках зарегистрированы в Бельгии, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Ирландии, Румынии.

На 42 участках в Приднестровье к текущему моменту проголосовало более 6 400 человек.

Впервые в голосовании примут участие заключенные пенитенциаров №8 и 12 из Бендер. Всего – 223 заключённых. Мобильными урнами воспользуются 128 избирателей из центров для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями из Кочиер, – добавил Чимил.

Следующий брифинг ЦИК состоится в 15:00.

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