ЦИК: Для жителей Левобережья будут открыты 44 избирательных участка

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Для граждан с правом голоса, живущих в населённых пунктах Левобережья Днестра, в муниципии Бендеры и некоторых населённых пунктах Каушанского района, на досрочных парламентских выборах будут открыты 44 избирательных участка. Соответствующее решение сегодня приняла Центральная избирательная комиссия.

Ознакомиться с их списком можно здесь.

Согласно официальным данным Государственного регистра избирателей, на левом берегу Днестра проживают более 258 тысяч граждан с правом голоса.

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