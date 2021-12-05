ЦИК аннулировал второй тур выборов в Бельцах

Центральная избирательная комиссия ознакомилась с решениями суда и Апелляционной палаты Бельц об исключении из избирательной гонки кандидата партии “Шoр” на пост примара Марины Таубер. Члены ЦИК приняли решение отложить проведение второго тура до тех пор, пока вердикты не станут окончательными.

Таким образом, избирательные участки в Бельцах этим утром не открылись, бюллетени для голосования и другие документы сданы в окружное избирательное бюро.

Напомним, что Таубер заняла первое место в первом туре выборов на пост примара Бельц, который состоялся 21 ноября.

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