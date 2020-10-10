Чудовищный случай в Сынжерей: мужчина ударил ножом двух женщин и вспорол себе живот

0

Трагедия произошла вчера в селе Куболта Сынжерейского района. Женщины получили серьёзные ранения и были доставлены в районную больницу.

Согласно полученным данным, 40-летний мужчина по неустановленной пока причине ударил женщин ножом, после чего вспорол себе живот. На место прибыли несколько бригад скорой помощи и полицейские. Пострадавшие, женщины в возрасте 60 и 70 лет, и нападавший были госпитализированы, передаёт nordnews.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.