Чудовищный случай в Сынжерей: мужчина ударил ножом двух женщин и вспорол себе живот

Чудовищный случай в Сынжерей: мужчина ударил ножом двух женщин и вспорол себе живот

Трагедия произошла вчера в селе Куболта Сынжерейского района. Женщины получили серьёзные ранения и были доставлены в районную больницу. 

Согласно полученным данным, 40-летний мужчина по неустановленной пока причине ударил женщин ножом, после чего вспорол себе живот. На место прибыли несколько бригад скорой помощи и полицейские. Пострадавшие, женщины в возрасте 60 и 70 лет, и нападавший были госпитализированы, передаёт nordnews.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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