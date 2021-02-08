Чудовищный случай в Оргееве: мужчина избил собутыльника битой и отвёз на окраину села (ВИДЕО)

Чудовищный случай в Оргееве: мужчина избил собутыльника битой и отвёз на окраину села (ВИДЕО)

Инцидент произошёл 4 февраля в селе Селиште Оргеевского района. В полицию обратился 22-летний пострадавший.

По данным Инспектората полиции Оргеева, трое мужчин употребляли спиртные напитки. В один момент между двумя вспыхнула ссора, которая переросла в драку. В результате 26-летний мужчина взял деревянную биту и избил собутыльника. Затем подозреваемый загрузил жертву в багажник и отвёз на окраину села.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан на 72 часа. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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