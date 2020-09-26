Чудовищный случай в Леова: пьяный подросток изнасиловал пожилого мужчину

Чудовищный случай в Леова: пьяный подросток изнасиловал пожилого мужчину

По данным полиции, инцидент произошёл минувшей ночью.

Согласно предварительной информации, 62-летний мужчина сообщил полиции, что его односельчанин, применив физическую силу, удовлетворил свои сексуальные потребности в извращённой форме, передаёт deschide.md. Полицейские установили, что речь идёт о 16-летнем подростке, который в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновному грозит лишение свободы.

Все обстоятельства выясняются.

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