Чудовищный случай в Леова: пьяный подросток изнасиловал пожилого мужчину

По данным полиции, инцидент произошёл минувшей ночью.
Согласно предварительной информации, 62-летний мужчина сообщил полиции, что его односельчанин, применив физическую силу, удовлетворил свои сексуальные потребности в извращённой форме, передаёт deschide.md. Полицейские установили, что речь идёт о 16-летнем подростке, который в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновному грозит лишение свободы.
Все обстоятельства выясняются.
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