Чудовищный случай в Бубуечь: женщина избила падчерицу за неумение пользоваться терминалом

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Инцидент произошёл у входа в магазин в коммуне Бубуечь. Избиение и грубое отношение женщины к падчерице попало на камеру видеонаблюдения.

13-летняя девочка получила несколько ударов по лицу от мачехи за то, что не смогла оплатить коммунальные услуги через платёжный терминал, передаёт publika.md. Судя по поведению девочки, такое с ней обращение – не редкость. Она постоянно пыталась защитить себя, прикрываясь руками, и отходила от агрессивной мачехи. Позже, увидев происходящее, в ситуацию вмешались и представители администрации магазина, однако женщина не унималась и начала доказывать свою правоту.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, правоохранители приняли к сведению этот инцидент. В результате расследования женщина была идентифицирована. Это 48-летняя жительница Бубуечь. Представители местной примарии создали специальную комиссию в связи с этой ситуацией. Полиция вынесла защитное предписание (законный акт, которым судебная инстанция применяет меры защиты жертвы).

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