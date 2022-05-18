Чудовищный случай на Ботанике: рецидивист изнасиловал прохожую

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Инцидент произошёл в субботу вечером, когда 19-летняя девушка возвращалась домой. На Виадуке злоумышленник напал на неё, ударил твёрдым предметом и повалил на землю. Затем он затащил жертву под мост и изнасиловал.

После этого подозреваемый одел девушку в свои вещи и отвел к её подруге. Там потерпевшая позвонила в полицию, передаёт publika.md.

Правоохранители вскоре задержали подозреваемого, он прятался у своего знакомого. Это 19-летний парень из Бендер. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

По факту изнасилования возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы.

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