Чудовищное убийство в Единцах: сын жестоко расправился с сожителем матери и закопал труп во дворе

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В начале апреля в полицию Единец обратился 63-летний мужчина. Он попросил помощи в поисках его 46-летнего родственника, который пропал при загадочных обстоятельствах три года назад.

В результате расследования полицейские установили, что в декабре 2018 года в одном из населённых пунктов Единецкого района между мужчиной и его 48-летней сожительницей вспыхнул конфликт, в результате которого женщина была избита. Потерпевшая попросила помощи у своего 25-летнего сына, жившего неподалеку. Молодой человек ударил сожителя матери битой по голове. В результате полученной травмы мужчина скончался на месте.

Чтобы избежать наказания, подозреваемые погрузили труп в коляску и отвезли его во двор к сыну, где и закопали. Следователи обнаружили тело погибшего на глубине 1,5 м. Труп отправили на экспертизу.

Все обстоятельства инцидента выясняются. 25-летний подозреваемый частично признал свою вину. Его арестовали на 72 часа.

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