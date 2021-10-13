Чудовищное убийство в Бендерах: мужчина избил до смерти соседку-инвалида

Чудовищное убийство в Бендерах: мужчина избил до смерти соседку-инвалида

Работая по оперативной информации, в одной из квартир многоэтажки Ленинского микрорайона оперативники обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти. Всё произошло накануне утром. 

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Эксперты зафиксировали множественные синяки, ссадины по всему телу женщины и открытую рану на голове, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как выяснилось, 58-летняя погибшая была хозяйкой квартиры. Из-за инвалидности на улицу практически не выходила. По хозяйству ей помогал сосед, этажом ниже. Покупал продукты и алкоголь. По словам местных жителей, мужчина и женщина вместе порой выпивали.

В момент обнаружения трупа сосед находился в квартире погибшей. Правоохранителям мужчина в содеянном сознался. Пояснил, что после совместного распития спиртных напитков, поссорились, и он сильно избил женщину.

На месте происшествия продолжают работать следователи и эксперты.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md