Чудовищное убийство в Бендерах: мужчина избил до смерти соседку-инвалида

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Работая по оперативной информации, в одной из квартир многоэтажки Ленинского микрорайона оперативники обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти. Всё произошло накануне утром.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Эксперты зафиксировали множественные синяки, ссадины по всему телу женщины и открытую рану на голове, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как выяснилось, 58-летняя погибшая была хозяйкой квартиры. Из-за инвалидности на улицу практически не выходила. По хозяйству ей помогал сосед, этажом ниже. Покупал продукты и алкоголь. По словам местных жителей, мужчина и женщина вместе порой выпивали.

В момент обнаружения трупа сосед находился в квартире погибшей. Правоохранителям мужчина в содеянном сознался. Пояснил, что после совместного распития спиртных напитков, поссорились, и он сильно избил женщину.

На месте происшествия продолжают работать следователи и эксперты.

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