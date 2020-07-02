Чудовищная находка: в столичной квартире обнаружили разлагающийся труп

Чудовищная находка: в столичной квартире обнаружили разлагающийся труп

Разлагающийся труп мужчины был найден в одной из квартир Кишинева после того, как женщина сообщила в полицию о неприятном запахе в подъезде. Инцидент произошел этим утром в доме на улице Николае Титулеску в секторе Ботаника. 

По данным пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, правоохранители взломали дверь и обнаружили там труп 37-летнего хозяина квартиры. На теле были следы насилия, передаёт deschide.md.

Труп находился в стадии разложения. Для установления точной причины смерти будет проведена лабораторная экспертиза.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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