Чудовищная находка: в столице под мостом обнаружили труп мужчины

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Инцидент произошёл накануне на пересечении улиц Мунчешть и Леушень.

По данным полиции, труп мужчины нашёл под мостом сотрудник ГП “Железная дорога Молдовы”. Во время осмотра судмедэксперт не обнаружил на теле следов насильственной смерти. Было установлено, что приблизительный возраст погибшего – 28-35 лет, передаёт protv.md.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняются.

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