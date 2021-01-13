Чудо желанное

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О том, что родители должны планировать и хотеть рождения ребёнка

Стереотипы средневековья, когда 13–15-летние девушки считались готовыми к деторождению, давно устарели. В наши дни статистика свидетельствует, что в случаях ранних беременностей, до 15 лет включительно, значительно повышается риск материнской и детской смертности. Впрочем, так было всегда. Просто в прошлые века такие смерти никто не считал.

По принципу Маугли

В Молдове уровень подростковой беременности выше в два раза, чем в среднем по Западной Европе, и примерно в три раза, чем в высокоразвитых странах, где действуют комплексные программы полового воспитания. В РМ ежегодно рожают около 2000 девушек до 19 лет. Этот возраст международной классификацией определён как подростковый. Как считает руководитель Национального ресурсного Центра по развитию услуг здравоохранения, дружественного молодёжи Neovita Галина Лешко, эта цифра настораживает. Вместе с тем показатели начинают снижаться. К примеру, если количество родов у девушек в возрасте 15–19 лет в 2014 году колебалось на уровне 40 случаев на тысячу человек, то в 2019-м этот показатель снизился до 28. В самой уязвимой категории (до 16 лет), количество случаев в указанный период сократилось со 119 до 48.

– В целом физиологически девушки 18–19 лет уже подходят к возрасту матери, но не с точек зрения психологической и социальной. В этом возрасте мы меньше говорим о медицинских патологиях, однако следует учитывать психосоциальные риски, которые отбрасывают назад молодую маму в плане социальной интеграции. Тем более что большинство таких беременностей происходит вне официального брака или брак заключается фиктивно – по факту беременности или рождения ребёнка, – уточняет Галина Лешко.

Вместе с тем эксперты замечают, что исключение могут составить девушки, живущие в сельской местности, которым нечем заняться после окончания 9-го класса, нет возможности продолжить учёбу, и для них роды являются возможностью, пусть на примитивном уровне, привлечь к себе внимание. Такие беременности являются желанными, но не обдуманными, что говорит об отсутствии основ полового воспитания и понятий о строении семейной жизни. Для некоторых парней информацией к размышлению становятся просмотры порнографических сайтов, которые никак нельзя уложить в реальную жизнь. Это уровень сказочного Маугли, который был воспитан на животных инстинктах, но по воле Киплинга сумевший достичь неких высот цивилизации. Но не у каждого современного Маугли есть свой Киплинг.

Нужно учесть, что ответственность за беременность равно делится как на девочек, так и на мальчиков. Если девушка надела короткое платье – это не повод считать её доступной. Воспитанием мальчиков вообще никто не занимается, а ведь именно они должны быть защитниками потенциальной семьи. Практически в каждом районе Молдовы есть Центры, дружественные молодёжи, куда молодые люди могут обратиться за средствами защиты или за консультацией. Коробочки с презервативами находятся на виду в зоне ожидания. Средства контрацепции бесплатно выдают консультанты в зависимости от физиологических характеристик.

Когда ранняя беременность всё-таки случается, то в большинстве случаев с проблемами сталкивается именно девушка. Далеко не все осмеливаются подойти к родителям и рассказать о своём положении. Боятся быть изгоями. С другой стороны, нарастает страх перед будущим. Очень важно встретить в этот период доброжелательного человека – гинеколога, семейного врача, учителя, – который бы объяснил, что рождение нового человека – это чудо, а не обуза.

Никакой самодеятельности

И в моральном, и в физиологическом плане, конечно, лучше, чтобы девушки рожали. Ранние аборты, так же, как и ранние роды, грозят дальнейшим бесплодием, особенно если их проводят вне стен государственных или сертифицированных медицинских учреждений. Впрочем, юные леди в поисках важных решений нередко приходят к мысли об аборте, когда сроки уже поджимают. А чем дальше, тем сложнее. Есть и вариант медикаментозного прерывания беременности. Если проводить эту процедуру без врачебного контроля, тоже можно наворотить немало бед.

– Девушки, которые решились на прерывание беременности при помощи медикаментов, должны учитывать множество рисков, – уточняет акушер-гинеколог, ассистент кафедры акушерства и гинекологии № 1 ГУМФ им. Н. Тестемицану Диана Митрюк. – К примеру, свой резус фактор. Если он отрицательный, то после прерывания беременности или родов положено введение иммуноглобулина для того, чтобы не было проблем при следующих зачатиях и беременности. Кроме того, необходимо убедиться, что после приёма абортивной таблетки, которая рекомендована до 7 недель беременности, организм полностью очистился, иначе начнутся воспалительные процессы. Поэтому что бы ни решила молодая женщина – сохранить ребёнка или прервать беременность – она должна обращаться к специалистам, а не заниматься самодеятельностью.

Джинсовый таз

И роды, и аборты в юном возрасте вредны для здоровья, однако роды – это всё-таки физиологический и естественный процесс. Как уточняет врач высшей категории, доктор медицинских наук Ольга Попушой, чаще всего у юных беременных наблюдается раннее наступление менархе, они более активны сексуально. Для этой категории характерно низкое применение контрацептивных средств.

– Наступление ранней беременности чревато осложнениями. Например, часто наблюдается анемия у матери, следовательно – и гипоксия плода, – поясняет Ольга Попушой. – Сами роды могут быть как быстрыми, так и затяжными. В силу недоразвития организма преобладают процессы инфантилизма, приводящие к недоразвитию костей таза. Недавно учёные ввели новый термин – «джинсовый таз». С раннего детства, следуя веяниям моды, мамы одевают дочек в джинсы, обтягивающую лайкру и т. д., что приводит к утягиванию костей таза и в будущем осложняет процесс родов.

Юный возраст, психологическая незрелость, отсутствие чётких критериев, жизненных устоев и ценностей, молодёжная среда плюс вредные привычки – всё это сказывается на протекании беременности. Физиологическая и психологическая незрелость юных мам изначально предполагает неблагоприятный перинатальный исход. Часто рождаются дети с недостаточным весом, более низкими показателями по шкале Апгар (система быстрой оценки состояния новорождённого). Адаптационные возможности таких младенцев также значительно ниже, и, естественно, после рождения они нуждаются в качественной реабилитации. Молодая мама, не имеющая опыта, своего жилья, моральной и материальной поддержки, не сможет справиться с этой задачей. И в этой ситуации очень важна помощь семьи.

Комментарий

Обо всём и ни о чём

Елена Бычева, доктор психологии, преподаватель Государственного педагогического университета им. И. Крянгэ:

– У нас распространяется информация касательно сексуального воспитания, но, как правило, она обобщённая. Обо всём и ни о чём. Юные девушки должны знать, когда они готовы к сексуальным отношениям. Они должны понимать, что могут сказать своему партнёру «стоп», и вообще, что могут принимать решения самостоятельно. Они должны знать о том, что у чувств может быть продолжение, но, к сожалению, многие об этом даже не задумываются. Гормональный всплеск путают с влюблённостью и не осознают последствий своих поступков – таких, к примеру, как незащищённый секс.

Несколько лет назад для психологов специально организовали курсы, на которых обсуждалось, как правильно говорить с подростками на сексуальные темы. Не только о том, как не забеременеть, а как вообще строить отношения. Однако такая работа ведётся больше в Кишинёве и в районных центрах, но не в сёлах. Родители чаще всего не готовы к таким беседам, поэтому наибольшая нагрузка в плане просветительной работы ложится на учителей. В школах Молдовы введён предмет «личностное развитие». На эти уроки можно приглашать психологов, которые смогут грамотно объяснить, как должны себя вести наши рано взрослеющие дети.

Однако когда ранняя беременность всё-таки случается, то в большинстве случаев с проблемами сталкивается именно девушка. Далеко не все осмеливаются подойти к родителям и рассказать о своём положении. Боятся быть изгоями. С другой стороны, нарастает страх перед будущим. Очень важно встретить в этот период доброжелательного человека – гинеколога, семейного врача, учителя и т. д., – который бы объяснил, что рождение нового человека – это чудо, а не обуза. Старшие должны объяснить, где молодая мама может получить поддержку, на кого может опереться в правовом и социальном плане. Есть очень много примеров, когда молодые мамы продолжали учёбу и строили карьеру, не боясь осуждений общества. Увы, у нас многие люди любят оценивать чужое поведение, не имея на это морального права. Но в идеале инициация перехода ребёнка во взрослый мир должна исходить от родителей.

Наталья Устюгова