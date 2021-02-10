Чтобы знали…

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О введении наказаний за пропаганду тоталитарных идеологий

4 февраля парламент Молдовы принял в первом чтении поправки в действующее законодательство (в Уголовный кодекс РМ и в Закон № 64 от 23.04.2010 г. «О свободе выражения мнений»), запрещающие пропаганду фашизма, расизма, ксенофобии и непризнание Холокоста.

Нужный закон

Представлявший законопроект депутат-социалист Никита Цуркан отметил, что документ был разработан при непосредственном участии Еврейской общины Молдовы и предусматривает наказание, в том числе уголовное, за преступления, которые нарушают права граждан и пропагандируют тоталитарные идеологии, такие как фашизм, расизм или ксенофобию, а также отрицание Холокоста. Возможность применения уголовной ответственности в случае подобных преступлений также продиктована тем фактом, что в последнее время антисемитские демонстрации и инциденты, а также частые публичные высказывания по отрицанию Холокоста вызывают беспокойство.

– Этот закон нужен нашему обществу. Мы говорим про Холокост, мы говорим о тех преступлениях, которые совершались с 1939 по 1945 годы, об ужасах, что творились на территории всей Европы, – сказал один из авторов законопроекта Н. Цуркан при представлении законопроекта в парламенте РМ. – Многие, надеюсь, слышали такую фразу, что история имеет свойство повторяться. Я очень не хочу, чтобы это повторилось, потому что Вторая мировая война затронула многие семьи, включая и мою. А между тем многие из сегодняшних школьников даже не знают, что такое Холокост.

Информационный пробел в знаниях учащихся, по словам народного избранника, случился благодаря стараниям многочисленных либерально-демократических альянсов, которые приложили максимум усилий для того, чтобы на изучение истории Второй мировой войны в школьной программе отводилось всего лишь два часа, а на Холокост и того меньше. Тема может обсуждаться в рамках классного часа и то не во всех школах, а только в тех, где её считают важной.

– Мы должны знать историю своей страны и даже тёмные страницы нашего прошлого. На территории РМ до войны проживало около 300–350 тысяч евреев, которых убили только за то, что они были евреями, – сказал депутат. – Я считаю, что этот законопроект обеспечит создание единой законодательной базы для осуждения за преступления, которые, будучи мотивированными ненавистью, представляют высокую степень социальной опасности.

Многие, надеюсь, слышали такую фразу, что история имеет свойство повторяться. Я очень не хочу, чтобы это повторилось, потому что Вторая мировая война затронула многие семьи, включая и мою.

Мало не покажется

Таким образом нововведения предусматривают уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет за создание, распространение или поддержку фашистских, расистских или ксенофобских организаций. Юридическое лицо также может быть оштрафовано на 150 тыс. леев или обязано закрыть организацию.

За отрицание или публичное оспаривание Холокоста или его последствий предусматривается тюремный срок до 5 лет и лишение права занимать определённые должности или заниматься некоторыми видами деятельности в течение 5 лет.

Штрафы в размере до 50 тыс. леев, либо неоплачиваемую работу в пользу общества продолжительностью до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 3 лет авторы проекта предложили применять «за распространение и публичное использование фашистских, расистских или ксенофобских символов, пропаганду культа лиц, окончательно осуждённых за преступления против мира и безопасности человечества или за военные преступления и преступления против человечности». Для юридических лиц предлагается наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. леев с лишением права заниматься определённой деятельностью в течение 5 лет либо ликвидация организации.

Авторы проекта понимают, что санкции не избавят полностью от случаев экстремизма, антисемитизма, ксенофобии и попыток отрицания Холокоста, но во всяком случае они существенно сократят их количество в стране.

Анастасия Погодина