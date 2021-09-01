Чтобы не толпились в транспорте и не было пробок: Гаврилица объяснила, почему отменили торжественные линейки в школах (ВИДЕО)

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Противоречат сами себе. Наталья Гаврилица говорит, что многочисленные исследования показывают, что риск заразиться коронавирусом на улице намного ниже, чем в помещениях. Именно поэтому власти рекомендуют как можно чаще проветривать классы, а некоторые уроки проводить на свежем воздухе. Тем не менее организовать праздничные линейки по случаю начала учебного года руководство страны не разрешило.

Как пояснила Гаврилица, проблема не в самих линейках, а в том, что с 1 сентября общественный транспорт переполнен, а на дорогах – пробки. Начало учебного года она предлагает отпраздновать когда-нибудь потом.

– Ценность этих линеек для детей не столь велика, чтобы рисковать. Я уверена, что праздники можно провести в других условиях, после того, как мы преодолеем эту волну, – считает глава кабинета министров.

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