Чтобы не помнили

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О попытке действующей власти рассорить граждан РМ

В Молдове депутаты от партии «Действие и солидарность» (PAS) проголосовали за запрет Георгиевской ленточки и символов Z и V.

В тисках запретов

Проект закона был принят сразу в двух чтениях только голосами парламентского большинства. Представителей оппозиции, фракции Блока коммунистов и социалистов, в зале заседаний не было, так как они его покинули чуть ранее в знак протеста из-за несогласия с PAS, проголосовавшей в первом чтении за введение цензуры и жёстких санкций для СМИ и рядовых граждан. Народные избранники от PAS предложили наказывать тех, кто будет носить двухцветную чёрно-оранжевую ленту, демонстрировать символы Z и V, используемые в качестве опознавательных знаков российских вооружённых сил на Украине.

– К сожалению, эти знаки используются и на территории Республики Молдова. Поскольку они в целом оправдывают военную агрессию против Украины, мы посчитали целесообразным внести изменения в законодательство, чтобы не допустить их героизации на территории Республики Молдова, – объяснил инициативу партии власти депутат от PAS Лилиан Карп.

Поправки в действующее законодательство предусматривают наказание как для рядовых граждан, которые будут носить и продвигать данные символы в социальных сетях, так и для юридических лиц, которые производят, отображают, продают или распространяют эти символы, в том числе в интернете. Штраф для физических лиц предусмотрен в размере до 9 тыс. леев, а для экономических агентов – до 18 тыс. леев.

Символ Победы

Инициатива пасовцев вызвала волну возмущения в обществе. Многие пользователи социальных сетей критикуют решение о запрете Георгиевской ленточки. Координационный совет российских соотечественников РМ выступил с заявлением, в котором подчёркивается, что для представителей совета, как и для большинства граждан Республики Молдова, «лента оранжевого и чёрного цветов – лента ордена Святого Георгия – является памятью о победах русского оружия в борьбе за освобождение народов от османского владычества, в результате которых и наша земля получила свободу. Двухцветная лента для наших граждан, гвардейская лента, – это символ Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, символ памяти о миллионах людей, погибших в борьбе против фашизма и нацизма».

Председатель Русской общины РМ Людмила Лащёнова отметила, что многие из членов и активистов организации с тревогой и возмущением отреагировали на сообщение о запрете Георгиевской ленточки, запрете демонстрации кинофильмов о ВОВ. «Телефонные звонки не прекращаются с требованием не допустить подобного беспредела. Активно высказываются на страницах Фейсбука с аналогичным требованием. Обращаюсь к парламентариям с требованием не допустить принятия антинародного закона», – сказала Л. Лащёнова.

По закону автономии

Депутаты Народного собрания Гагаузии 8 апреля приняли декларацию, в которой выказали озабоченность тем, что этим запретом парламентское большинство вносит раскол в общество и фактически вводит политическую цензуру. НСГ осудило решение парламента и призвало депутатов отказаться от данной идеи с целью сохранения стабильности. Если запрет не будет снят на уровне государства, то законодательный орган АТО Гагаузия примет свой закон, разрешающий носить Георгиевскую ленточку на территории автономии.

Как сообщает «Инфотаг» со ссылкой на пресс-службу парламента, вопрос о запрете Георгиевской ленточки и символов Z и V будет рассмотрен в третьем чтении.

Анастасия Погодина