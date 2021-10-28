“Чтобы конкуренты не знали”: Санду объяснила, почему цена закупки газа остаётся тайной

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Правительство не называет точную цену закупки газа у альтернативных источников, “чтобы конкуренты не узнали” её. Об этом на пресс-конференции заявила Майя Санду.

– Правительство продолжает делать закупки, и если бы оно называло цену, по которой газ будет приобретён у победителя тендера, на следующий день все ориентировались бы на эту стоимость и не предложили бы меньшую, – пояснила Санду.

Президент отметила, что кабмин и далее будет ограничиваться тем, что это “рыночная цена”, чтобы не навредить последующим тендерам.

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