Что ждёт Молдову с точки зрения геополитики?

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Мы живём в непростое время. Политический и экономический кризисы сотрясают Молдову изнутри, а военный конфликт на Украине серьёзно сказывается на всех странах и грозит обернуться мировым кризисом.

Многие из нас часто задумываются над вопросом: а какое будущее ожидает нашу маленькую страну в контексте всех этих событий?

Мнение Кунева

Моё мнение основано на изученных материалах по имеющимся картам трендов будущего для текущего десятилетия и книг по геополитике. В своих рассуждениях я отталкиваюсь от таких исходных данных, как:

Проект «Глобальный мир» закончился, пик эпохи глобализма мы прошли в 2019 году: максимальная связность мира, максимально дешёвая и эффективная логистика, максимально свободное перемещение капиталов, товаров, рабочей силы и услуг. Начинается переход в мир панрегионов – отдельных, максимально автономных территорий с населением не менее полумиллиарда (минимальный объём населения для технологической самодостаточности). Внутри себя регионы будут однородны по моральным, этическим, идеологическим, политическим и иным принципам, но при этом ни один из панрегионов не может навязывать свои правила другому. Между собой панрегионы взаимодействуют по согласованным правилам, единых «мировых» правил нет. Молдова оказывается на границе двух панрегионов: условного европейского и условного евразийского. Каковы возможности и допустимые стратегии для Молдовы в данном случае? Для начала необходимо отметить, что возможные стратегии и получаемые возможности зависят от трёх параметров: типа элиты у власти, пассионарности населения, доступных ресурсов. Кратко пройдёмся по каждому из этих параметров.

Элиты.

Существуют четыре типа элит. Рассмотрим их в порядке падения субъектности.

Имперская элита – мессианская, имеющая опыт управления большой многонациональной империей/геополитическим проектом. Этой элите мало места, она рвётся вверх и не может существовать вне империи. «Мир, где нет нас, нам не интересен». Имперская элита вытягивает свою страну/народ выше, даже не имея должных ресурсов. Национальная элита – они готовы жертвовать своими текущими интересами ради страны/народа, понимая, что без последних им тоже не жить. Национальная элита может стремиться реализовывать более сильные стратегии, но чаще останавливается на стратегии усилиться или сохранить. Ненациональная элита – для такой элиты свои интересы всегда выше интересов народа/страны, нет готовности жертвовать даже малым. Национальные олигархи и латифундисты – классические представители такой элиты, они будут защищать не страну и народ, а исключительно свои текущие бизнес-интересы. Из положительного: они понимают, что за пределами «своего государства» их ограбят, и в меру сил и понимания стараются защищать его интересы. Компрадорская элита – для них солнце восходит в другом месте. Они здесь временные, готовы в любой момент уехать, бросив всё. Результат правления этих элит – гарантированная деградация. Они всегда реализуют слабые стратегии.

Пассионарность.

Готовность и умение создавать смыслы и идеи, отстаивать их, идти на жертвы ради их защиты. Этот показатель рассматриваемого народа/страны соотносится с такими же характеристиками окружающих народов и стран.

Ресурсы.

Обеспеченность страны ресурсами для ведения войн трёх типов – вооружённой, экономической и смысловой (создание и продвижение смыслов). Значимость каждого из ресурсов зависит от ситуации: в спокойное время на первом месте финансы и экономика, в эпоху больших перемен – военные силы, в долгий период и/или больших кризисов – создание смыслов.

Исходя из вышесказанного можно определить основные направления стратегии малых и средних стран и народов. Сразу перейду к Молдове. Исходя из моей личной, очень субъективной оценки имеющихся ресурсов у Молдовы, типа элит и пассионарности населения, реально только две стратегии (варианта) – обе не предполагающие субъектности: 1) национальная катастрофа, когда Молдова прекращает существование как государство и растворяется в одном из соседних государств; 2) присоединение к одному из соседних панрегионов с формальным сохранением государственности.

Первый вариант даже рассматривать неинтересно, для второго варианта существуют следующие вопросы: 1. В какой из соседних панрегионов нас готовы взять и на каких условиях? 2. От нас что-то зависит или всё решат «высокие договаривающиеся стороны»?

Самое печальное, что при определённом типе элит и нужном уровне пассионарности населения на границе панрегионов можно занять чрезвычайно выгодное, уникальное положение, но, боюсь, эта стратегия для Молдовы недоступна. Данная информация важна прежде всего для разработки личной стратегии. Надеюсь, эти рассуждения кому-то помогут.

Вячеслав Кунев,

президент Ассоциации IT-компаний в РМ

Подготовила Любовь Чегаровская