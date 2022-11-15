Что-то с чем-то

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Какие ошибки мы делаем при приёме витаминов

Продажа витаминов в свободном доступе в аптеках превращает такие добавки в препараты, которые используются и к месту, и нет. При этом, как говорят врачи, неправильное использование полезных микроэлементов может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Рассказываем, какие же ошибки мы совершаем, принимая витамины.

ВАЖНО!

Если использовать витамины самостоятельно или принимать их для ликвидации дефицита там, где его нет (то есть без анализов), это может стать причиной серьёзных проблем.

Неправильная комбинация

Зачастую многие начинают хаотично принимать витамины, сочетая их как придётся. Врач терапевт-кардиолог Нарине Самсонова рассказывает, каких сочетаний стоит избегать.

Витамин С с витамином В 12 . Витамин С является важным антиоксидантом для иммунной системы. Витамин В 12 помогает поддерживать нервную систему и формировать красные кровяные тельца. Исследования показывают, что одновременный приём этих двух добавок может снизить количество получаемого витамина В 12 . Таким образом, рекомендуют принимать эти добавки с интервалом не менее двух часов.

Витамин А с продуктами, богатыми витамином А. Поскольку витамин А является жирорастворимым витамином, его избыток накапливается в организме. Таким образом, не нужно принимать его каждый день. Избыток витамина А может привести к хрупкости костей и увеличению числа переломов. Это также может быть вредно для нерождённых детей. Если вы беременны или принимаете добавку витамина А, избегайте употребления печени или печёночного паштета. Так как эти продукты очень богаты витамином А, вам следует есть их только один раз в неделю.

Фолиевая кислота (витамин В 9 ) с витамином В 12 . Хотя оба этих витамина группы В важны, приём слишком большого количества фолиевой кислоты может фактически скрыть симптомы дефицита витамина В 12 .

Витамин Е с витамином К. Приём витамина Е может привести к усилению кровотечения. Витамин К улучшает свёртывание крови. Одновременный приём витамина Е может нейтрализовать действие витамина К.

Водорастворимые витамины, такие как C и B-комплекс, могут выводиться из организма при избытке, но жирорастворимые витамины – D, E, K и A – накапливаются в организме, поэтому приём их в большом количестве может быть опасным.

Другие комбинации добавок, которых следует избегать:

Медь и цинк. И медь, и цинк являются важными минералами. Медь помогает в развитии мозга, поддерживает здоровье нервной системы и рост клеток. Цинк – важный минерал для заживления ран. Эти минералы могут конкурировать за усвоение в вашей пищеварительной системе при одновременном приёме. Таким образом, если вы принимаете медь и цинк вместе, то один из них обычно плохо усваивается. В случае этих двух добавок выигрывает цинк. У людей, которые принимают много добавок цинка, может развиться дефицит меди.

Зелёный чай и железо. Сами по себе обе эти добавки предлагают множество преимуществ. Зелёный чай содержит противовоспалительные соединения, которые могут помочь с воспалительными заболеваниями кишечника. Железо важно для выработки гемоглобина в вашей крови. Однако, взятые вместе, антиоксиданты из зелёного чая связываются с железом. Это уменьшает положительные эффекты зелёного чая.

Кальций с другими минералами. Кальций важен для здоровья костей. Приём добавки кальция может повлиять на то, как ваш организм усваивает другие минералы, включая цинк, магний или железо.

Витамин А и витамин К могут негативно взаимодействовать с антикоагулянтами, поэтому вам следует избегать приёма обоих препаратов. Некоторые растительные лекарственные средства (клюква, рыбий жир, чеснок, женьшень, зверобой, витамин Е, расторопша) также могут взаимодействовать с разжижающим кровь варфарином.

Две растительные добавки, зверобой и золототысячник, имеют такой высокий риск взаимодействия с другими лекарствами, что многие эксперты рекомендуют полностью избегать их, если вы принимаете какие-либо препараты.

Соблюдать инструкцию

Если использовать витамины самостоятельно или принимать их для ликвидации дефицита там, где его нет (то есть без анализов), это может стать причиной серьёзных проблем.

«Приём избытка витаминов может нанести вред вашему здоровью. Передозировка витаминов возникает, когда человек потребляет гораздо больше, чем рекомендовано ежедневно, в течение длительного периода времени. Хотя организм может выделять чрезмерное количество водорастворимых витаминов, таких как С, он может удерживать жирорастворимые витамины, такие как А, которые могут быть токсичными», – предупреждает Нарине Самсонова.

Вот несколько витаминов, доказано токсичных при приёме в избытке, а также симптомы их передозировки:

Железо – тошнота, стул с кровью, диарея, головокружение, головная боль, скопление жидкости в лёгких и лихорадка.

– тошнота, стул с кровью, диарея, головокружение, головная боль, скопление жидкости в лёгких и лихорадка. Витамин А – выпадение волос, повреждение печени, сильные головные боли, боли в костях, ухудшение зрения, сухость кожи и рвота.

– выпадение волос, повреждение печени, сильные головные боли, боли в костях, ухудшение зрения, сухость кожи и рвота. Витамин D – нарушение сердечного ритма, запор, частое мочеиспускание, мышечная слабость и спутанность сознания.

– нарушение сердечного ритма, запор, частое мочеиспускание, мышечная слабость и спутанность сознания. Витамин Е – влияет на способность организма свёртывать кровь, что может быть вредным для тех, кто принимает разжижающие кровь лекарства.

– влияет на способность организма свёртывать кровь, что может быть вредным для тех, кто принимает разжижающие кровь лекарства. Витамины группы В-В 6 в избытке могут привести к повреждению нервов; в то время как В 3 может вызвать желтуху, повышение уровня печёночных ферментов и тошноту.

«Если вы решили начать пить витамины, всегда соблюдайте рекомендуемую суточную дозу, чтобы избежать чрезмерного потребления», – отмечает Нарине Самсонова.

Запивать водой или молоком

Как отмечает терапевт Самсонова, запивать витамины лучше всего либо простой водой, либо молоком.

Дозировка

Как правило, покупка витаминов ограничивается тем, что человек заходит в аптеку и берёт буквально первую попавшуюся упаковку, не обращая внимания на дозировку на ней. При этом количество действующего вещества вполне может разниться. А от этого разнится и эффект при использовании.

«Если вы решите принимать поливитамины, рекомендуется выбрать те, которые обеспечивают не более 100%суточной нормы каждого питательного вещества. Если ваш врач назначает дозировку, превышающую суточную норму, сообщите о любых других витаминных и растительных добавках, которые вы принимаете, чтобы избежать проблемных комбинаций», – рассказывает Нарине Самсонова.

Длительность приёма зависит от проблем

У всех есть чёткая ассоциация, что принимать витамины следует месяц, максимум полтора. На деле же, как отмечает терапевт Самсонова, в этом деле не работает усреднённый подход. Длительность приёма витаминов напрямую зависит от проблем, которые есть в организме. «Для устранения большинства недостатков в питании потребуется от 6 недель до 3 месяцев», – говорит специалист. Более точные назначения может сделать врач на приёме и по результатам клинической картины и обследования.

Важный витамин

Витамин С – это водорастворимый витамин. Витамин С, являющийся важным питательным веществом для общего здоровья, относится к категории витаминов, которые организм не может вырабатывать самостоятельно. Ежедневный приём добавок и употребление большого количества здоровой растительной пищи помогают поддерживать уровень витамина С и избежать развития дефицита.

Витамин С способствует:

Иммунитету. Он играет важную роль в поддержании нормального функционирования вашей иммунной системы. Здоровая иммунная система более устойчива к вирусам и бактериям и может снизить риск заболевания. В дополнение к витамину С другие питательные вещества.

Выработке коллагена. Коллаген – самый распространённый белок в вашем организме. Он помогает обеспечить прочность и структуру костям, коже, суставам, хрящам и многому другому. Витамин С может помочь вашему организму вырабатывать необходимый ему коллаген.

Антиоксидантной активности. Витамин С известен своими антиоксидантными свойствами, которые ограничивают вред, наносимый свободными радикалами, поддерживая иммунитет и улучшая самочувствие.

«Поскольку вы можете получать витамин С только из пищевых добавок или продуктов питания, правильный выбор добавки с витамином С может иметь большое значение для вашего организма. Липосомальный витамин С более биодоступен. По сравнению с витамином С, который не заключён в липосомы, он намного легче усваивается и используется организмом », – подчёркивает Нарине Самсонова.

Высокая доза витамина С может быть подходящей для взрослых, но небезопасной для детей и вызывать побочные эффекты«, – говорит терапевт.

«У пациентов, получавших высокие дозы витамина D или более низкие дозы, которые повышали уровень витамина D в крови в пределах оптимального диапазона (как определено специалистами по костям), частота переломов и падений увеличилась на 20–30% по сравнению с теми, кто получал низкие дозы или не достиг “оптимального уровня в крови”. Таким образом, наша одержимость попытками довести всех до стандартного нормального целевого уровня в крови имеет серьёзные недостатки», – поясняет Нарине Самсонова.