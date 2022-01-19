Что такое тихий инсульт

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Семь признаков проблемы

Есть состояние, которое нередко именуют «тихим инсультом». Что это такое и какие средства профилактики есть, рассказала врач-невролог Аминат Долова.

Когда говорят о «тихом инсульте»?

У многих, естественно, возникают вопросы, какое же состояние можно называть «тихим инсультом». Ведь о симптомах обычного знают почти все – о них рассказывают социальная реклама, врачи и даже соцсети.

«Тихим» (или «немым») инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, которое не влечёт за собой выраженной клинической симптоматики и чаще всего диагностируется ретроспективно по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга», – отмечает Аминат Долова.

Признаки проблемы

Врачи советуют прислушиваться к себе, чтобы вовремя распознать признаки надвигающейся проблемы. Как отмечает невролог, не всегда бывает так, что такой инсульт проходит совершенно бессимптомно. Так, отмечает Аминат Долова, на него могут указывать такие признаки, как:

внезапно появившееся головокружение;

проблемы в плане нарушения походки;

нарушение зрения;

развитие косоглазия;

потеря чёткости речи;

начавшаяся асимметрия лица;

ощущение онемения, а также появление чувства слабости в конечностях.

«Если симптомы носят преходящий характер, пациенты зачастую не обращаются за медицинской помощью и забывают о проблеме, однако в головном мозге всё же формируются небольшие участки повреждения, которые впоследствии можно увидеть на КТ или МРТ», – отмечает Аминат Долова

Обращаться к врачу, подчеркивает специалист, требуется при обнаружении подобных признаков. «Врач на основании жалоб проведёт соответствующее обследование, которое подтвердит или опровергнет диагноз», – говорит Аминат Долова.

Группа риска

Конечно же, многих волнует, могут ли они спрогнозировать возможность развития такой проблемы у себя. Как отмечает Аминат Долова, в группе риска по развитию патологии «тихого инсульта»:

люди, страдающие гипертонией;

люди с сахарным диабетом;

те, у кого отмечаются нарушения ритма сердца;

люди, страдающие атеросклерозом сонных артерий.

Также есть и определённый набор факторов риска, которые могут привести к развитию тихого инсульта. Так, спровоцировать проблему могут:

несбалансированное нездоровое питание;

малоподвижный образ жизни;

наличие ожирения, особенно если речь идёт про абдоминальный тип.

Так что тем, кто находится в группе риска или имеет потенциальную опасность, например тот же сидячий тип работы, сопровождающийся ещё и поеданием фаст-фуда и не самых полезных перекусов, а также прочие провоцирующие факторы, должны внимательнее относиться к себе, чаще прислушиваться к сигналам организма и вовремя на них реагировать.

Какие прогнозы?

Инсульта многие боятся по причине его непредсказуемости. Так, он может пройти практически бесследно, а может парализовать человека – и целиком, и частично. Тихий инсульт тоже многих волнует с точки зрения его прогнозов. «Прогноз заболевания, как правило, носит благоприятный характер, однако, по данным исследований, у 10 – 15% пациентов, перенёсших тихий инсульт, в течение ближайших нескольких лет развивается более серьёзное нарушение мозгового кровообращения», – отмечает Аминат Долова.

Так что при постановке такого диагноза стоит следить за своим состоянием и при первых признаках каких-то нарушений обращаться к врачу. Это позволит сохранить жизнь и здоровье.

Профилактические мероприятия

С тихим инсультом ситуация та же, что и со многими другими заболеваниями – есть определённые меры профилактики, которые позволят предупредить риски. «Профилактика тихих инсультов не отличается от профилактики клинически значимых нарушений мозгового кровообращения. Согласно исследованиям, среди факторов риска артериальная гипертония является наиболее распространённым и значимым модифицируемым фактором риска», – говорит Аминат Долова.

Также, помимо контроля и лечения гипертонии, следует корректировать и другие пункты. Например:

бороться с нарушением обмена липидов;

следить за расстройствами сердечного ритма и корректировать их под контролем врача;

отказаться от курения;

исключить алкоголь;

заняться нормализацией веса;

обеспечить рациональное питание;

уделить время занятиям спортом и т. д.

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Можно ли избавиться от двигательных нарушений после инсульта? А. Лупашку, Бельцы

Самое распространённое последствие инсульта – спастичность (нарушение тонуса в мышцах вследствие поражения структур головного мозга). Это состояние развивается у 19-38% пациентов, выживших после инсульта. Чем опасна спастичность и можно ли от неё избавиться?

По данным ВОЗ, распространённость постинсультной спастичности – 200 человек на 100 тысяч жителей. То есть таким сложно преодолимым последствием удара страдает более 12 миллионов человек в мире.

«Иногда спастичность бывает полезна, – рассказывает врач-невролог А. Мендалиева. – Например, сразу после инсульта спастичность – не что иное, как компенсаторное повышение тонуса, помогающее пациенту возместить недостаток сил при вставании и ходьбе. Но если это состояние не лечить, в дальнейшем оно может привести к появлению целого ряда нарушений».

При длительной спастичности возникают изменения в мышцах, сухожилиях и суставах, что приводит к уменьшению длины и частоты шага, патологической установке стопы, изменению внешнего вида конечностей и к нарушениям двигательной функции.

Сохраняясь в течение длительного времени, спастичность также снижает уровень мотивации пациента. Успешность реабилитации во многом зависит от настроя человека и его стремления достичь поставленной цели. Если он не видит улучшений, то начинает пропускать занятия и снижает их интенсивность, что ухудшает прогнозы восстановления.

Успех занятий во многом зависит от степени пареза (паралича) и от срока начала реабилитации. Чем меньше степень пареза, чем более ранним будет начало лечения, тем более быстрым и стойким будет эффект.

Программа восстановления для каждого пациента разрабатывается индивидуально и предполагает участие многопрофильной команды врачей (невролога, специалиста по физической реабилитации, эрготерапевта, психолога).

В зависимости от симптомов для борьбы со спастичностью применяются:

физиотерапия – лечение положением, обучение стоянию, сидению, ходьбе, бинтование конечности, применение ортопедических аппаратов, тепловые воздействия и электрическая стимуляция мышц;

массаж;

приём миорелаксантов (лекарства для длительного расслабления мышц);

ортопедические и нейрохирургические операции.

Подготовила Анна Шатохина