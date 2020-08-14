Что скрывает Чеботарь из “группировки Плахотнюка”: депутаты ПСРМ требуют проверить его имущество (ФОТО)

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Миллионер из «Про-Молдова» со скрытыми банковскими счетами, сомнительными доходами, долями в различных компаниях, которые он утаил или подозрительно продал, и часы стоимостью примерно 30 тысяч долларов, которые он официально не задекларировал. Речь идет о Владимире Чеботаре, доходы и имущество которого просит проверить депутат ПСРМ Марина Радван. Сегодня она обратилась в Национальный орган под неподкупности по факту обнаруженных в его декларациях несоответствий.

– Число нарушений поистине впечатляет. Я удивлена, что он не попал в поле зрения НОН и прокуроров до сих пор. Возможно, объяснение кроется в захваченном олигархами государстве, коим являлась Молдова до прошлого года и которое они хотят вернуть любой ценой, – отмечает Радван.

Как пишет депутат, в декларации за 2013 год, поданной тогда Чеботарем в качестве вице-министра транспорта и инфраструктуры дорог, хоть и указан банковский вклад на сумму 100 тысяч леев под 8% годовых, полученный доход не фигурирует. А в 2014 году, будучи уже генеральным директором ЖДМ, Чеботарь указывает приобретенный в 2004-м автомобиль VAZ2121, который в предыдущей декларации отсутствовал.

В декларации за 2013 год указаны всего три банковских счета Чеботаря, а годом позднее их становится уже 17, и все были открыты до 2013-го года.

– Мы не знаем, сколько денег было на этих счетах, но их последовательное недекларирование наводит на мысли, что субъект намеренно уклонялся от транспарентного освещения своего имущества, – отмечает депутат ПСРМ.

В 2016 году, будучи министром юстиции, Чеботарь указал, что владеет двумя комплектами мебели стоимостью 10500 евро и 4000 евро. Оба были приобретены в 2010 году, но все эти годы не декларировались.

В то же время в декларации, поданной в ЦИК в качестве кандидата в депутаты, Чеботарь указал, что владеет тремя парами часов – за 8500 долларов, купленные в 2008 году, за 14 тысяч долларов, приобретенные в 2011-м, и за 9000 долларов, которые стали его собственностью в 2018 году. Таким образом, как минимум две пары часов общей стоимостью свыше 20 тысяч долларов не были отражены в предыдущих декларациях, и ни одна из пар не была указана в декларации за 2019 год.

Вопросы, отмечает Радван, вызывает и факт долевого участия Чеботаря и его супруги в различных компаниях.

– Есть обоснованное подозрение в том, что субъект вместе с членами семьи владеет долями, ценным недвижимым и движимым имуществом, которые не были отражены в декларациях. В связи с этим считаем необходимым провести комплексную проверку по этому поводу, – подытожила депутат ПСРМ.

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