Что съесть на завтрак, чтобы не заснуть днём

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Первый приём пищи за день должен наполнять организм энергией, но если завтракать неправильно, то вместо заряда бодрости человек захочет спать и не сможет работать. Об этом рассказала российский врач-диетолог Елена Соломатина.

Вызывают приступы дневной сонливости завтраки с большим содержанием добавленного сахара. Лучше отказаться от выпечки, круассанов, белого хлеба с вареньем, каш из пакетиков и сладких хлопьев.

Человеку кажется, что такой завтрак пробуждает, но пока он доехал до работы — захотел спать, появляется жуткий упадок сил, падает внимание, начинает путаться сознание, снижается работоспособность. Это всё – быстрые углеводы, которые дают всплеск энергии, быстро провоцируют выброс сахара в кровь, — объяснила врач.

Необходимо заменить быстрые углеводы на медленные, стоит отдать предпочтение цельнозерновым крупам и ржаному хлебу с отрубями. Также завтрак должен содержать достаточное количество белка, который будет замедлять выброс глюкозы в кровь и продлит ощущение бодрости.

Пить за завтраком можно любой напиток, но делать это не натощак. Если вы съели бутерброд с овощами, сыром или курицей, то тогда в чашку чая или кофе можно добавить кусочек сахара, — рассказала диетолог, пишет gazeta.ru.

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