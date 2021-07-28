“Что родила гора”: ПДС зарегистрировала в парламенте всего два законопроекта – о нефтепродуктах и о НОН

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На сегодняшний день 63 депутата ПДС зарегистрировали в парламенте всего два законопроекта – о либерализации рынка нефтепродуктов, направленный не на интересы государства, а на интересы компаний, которые предоставляют данные услуги, и о Национальном органе по неподкупности. Инициатив, касающихся увеличения пенсий и зарплат и прочих обещаний из избирательной кампании, нет. Об этом в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявил Влад Батрынча.

– Это всё, что “родила гора”. У них нет сегодня линии, нет понятия и понимания, как строить работу, – сказал он.

Батрынча отметил, что ожидания граждан от правления Майи Санду и ПДС завышены, но выразил уверенность в том, что их постигнет та же участь, что и Влада Филата.

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