Что происходит с авиарейсами из Кишинёва, использующими воздушное пространство Украины

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Авиакомпания “Air Moldova” до настоящего времени выполнила все рейсы по расписанию. Так, утром были осуществлены полёты в Шарм-эль-Шейх и Тель-Авив, в случае которых не было необходимости использования воздушного пространства Украины. Компания ожидает рекомендаций относительно дальнейших действий от властей, управляющих воздушным пространством.

Пресс-секретарь компании Яна Зиду-Тамазлыкар уточнила для IPN, что на сегодня в полдень запланирован рейс в Москву. Пока неизвестно, будет ли осуществлён полёт, так как маршрут предусматривает использование воздушного пространства Украины.

Украинские власти объявили сегодня о закрытии воздушного пространства, сославшись на “высокий риск для безопасности”.

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