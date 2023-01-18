Что почём после праздников: обзор цен на Центральном рынке

0

Новогодние праздники отгремели, а цены на столичном рынке по-прежнему кусаются.

Дешевле всего обойдутся покупателям яблоки. В зависимости от сорта кило можно купить за 7-10 леев. Сливу продают по 15 леев. Мандарины по 25-35 леев. А за кг клюквы или облепихи придётся выложить аж 100 леев.

Разброс цен на огурцы-помидоры – от 35 до 45 леев за кг. Грибы – от 30 до 40. Картошку можно найти от 8 леев за кг, морковь и свёкла немного дороже – 12 леев. Сельдерей и кабачки в одну цену – 30 леев. Всевозможная зелень – в районе 10 леев за пучок.

В мясном отделе не наблюдается серьёзных изменений. Куриное филе можно купить по 82 лея за кг, фарш на 5-7 леев дешевле. Свиную шею продают по 85 л, рёбрышки – по 70, вырезку – от 90 леев. В рыбном отделе живых карасей и толстолобиков продают по 35 леев за кг, а крупный карп обойдётся почти в 60.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.