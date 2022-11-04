Что почём: обзор цен на Центральном рынке

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Цены на фрукты и овощи на рынке в начале ноября не радуют. Так, груши сегодня можно купит за 20 леев, виноград – за 18-20, причём за кишмиш придётся отдать 35 леев. Стоимость яблок различных сортов стабильна: 7-8 леев за кг.

Сладкий перец и редис хозяйки смогут купить по 20 леев за кг, помидоры немного дороже – 25 леев. Морковь, свёкла, картофель, капуста примерно в одной ценовой категории: от 8 до 15 леев за кг. Цветная капуста стоит в среднем 12 леев, а брокколи – 35.

Хурму, грейпфруты и лимоны на рынке продают по 35 леев, апельсины и гранаты – по 40. Облепиха стоит 100-110 леев, шиповник – 25.

Замороженный минтай и камбалу продают по 60 леев, сёмгу – в среднем от 100 за кусочки и до 270 за филе. Свежий карп – в районе 50 леев. Живые раки обойдутся в 230 леев.

Куриное филе стоит около 75 леев за кг, крылья – 45. Свинина – от 90 леев. За десяток яиц придётся выложить 36-37 леев.

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