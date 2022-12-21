Что почём на Центральном рынке за 10 дней до Нового года

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Узнайте, что и по какой цене можно уже сейчас купить к праздничному столу.

Самые дешёвые овощи на прилавках – картофель и белокочанная капуста, по 7-10 леев. За десятку также можно купить килограмм моркови, лука или свёклы. Помидоры и огурцы обойдутся в 2 раза дороже. Брокколи и дайкон можно купить за 25 леев, а сельдерей – за 30.

На фрукты следующие цены: яблоки в изобилии продают в среднем по 8 леев, груши – по 25. Мандарины продают от 25 леев за кг, грейпфрут, лимон и киви – на 10 леев дороже. Гранаты и хурма обойдутся в среднем в 45 леев за кг. Цены на чернослив – 60 леев за плоды с косточкой и 70 – за бескосточковые.

Замороженный минтай продают по 70 леев, карпа, окуней и сельдь – по 80-90. Свежих карпиков отдают по 50 леев, карасей – по 30.

В мясном отделе куриные крылья, голени и бёдрышки продают по 55-58 леев, филе и телячью вырезку – по 80. Свинина также обойдётся в среднем в 80 леев за кг.

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