Что нужно знать гражданам, желающим посетить Израиль

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Орган гражданской авиации Республики Молдова обновил информацию о доступе на территорию Израиля.

Все пассажиры, вылетающие в Израиль, должны:

предъявить отрицательный ПЦР-тест, проведённый максимум за 72 часа до полёта, или тест на антиген, проведённый максимум за 24 часа до полёта;

заполнить онлайн-декларацию «Clearance Application» за 48 часов до вылета.

Лица, излечившиеся от коронавируса, освобождаются от необходимости предъявления ПЦР-теста, если могут предъявить одно из следующих подтверждений:

положительный результат ПЦР-теста или теста на антиген, проведённого в лаборатории менее чем за 3 месяца до вылета, при условии, что с момента проведения теста прошло не менее 8 дней;

или:

ковид-сертификат, выданный израильскими властями, с указанием статуса выздоровления. Срок документа не должен превышать 3 месяцев.

Более подробно с ограничениями и условиями въезда в Израиль для иностранных граждан можно ознакомиться здесь.

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