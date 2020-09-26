Что нужно знать гражданам Молдовы, планирующим посетить Израиль, Армению и Чехию

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В связи с ухудшением пандемической ситуации в Израиле местный кабинет министров принял решение о введении “герметичного” карантина в стране с 25 сентября по 11 октября.

Новый режим предусматривает обязательное сохранение социального расстояния в 2 метра, частичное закрытие синагог, прекращение деятельности частного сектора. Социальный сектор будет работать в режиме чрезвычайного положения, передаёт ipn.md. Также будут закрыты рынки, сведена к минимуму деятельность государственных учреждений. Как уточнили в посольстве РМ в Израиле, аэропорт “Бен Гурион” пока работает, однако Израиль остаётся закрытым для граждан Республики Молдова.

В свою очередь, правительство Армении установило карантинный режим до 11 января 2021 года с сохранением ограничений на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства. Освобождаются от запрета на въезд на территорию Армении при условии 14-дневной самоизоляции и отрицательного теста на COVID-19 несколько категорий лиц: члены экипажей самолетов, механики локомотивов, осуществляющие международные грузовые перевозки, представители дипломатических миссий, консульских офисов и сотрудники международных организаций. Въезд разрешён и близким родственникам умершего человека (родитель, супруг, ребенок, сестра/брат).

Въезд на территорию Чехии также остаётся ограниченным. Граждане Республики Молдова могут путешествовать в эту страну только в случае, если имеют вид на жительство, долгосрочную визу, рабочую визу и/или трудовой договор, оформленный после отмены чрезвычайного положения 17 мая этого года. Все люди, прибывающие из государств, которые не входят в список стран с низким риском заражения, обязательно должны заполнить эпидемиологическую карту, прежде чем въехать в Чехию. Кроме того, они обязаны сдать тест на COVID-19 в течение 5 дней после приезда.

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