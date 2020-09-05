Что нужно знать гражданам Молдовы о поездках в Туркменистан, Узбекистан и Армению

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Власти Узбекистана продлили период карантина до конца сентября. Для иностранных граждан сохраняются ограничения на въезд и транзит через эту страну.

В свою очередь, в связи с эпидемиологической ситуацией в Туркменистане ограничения на пересечение государственной границы для иностранных граждан также продлены до 30 сентября, пишет ipn.md.

Власти Армении также продлили режим чрезвычайного положения до 11 сентября 2020 года. Это предусматривает применение ограничений на въезд и транзит через территорию республики для иностранных граждан.

В случае возникновения проблемных ситуаций можно позвонить в консульскую службу Посольства Республики Молдова по номеру 380-44-521-22-79 или написать по электронной почте: kiev@mfa.gov.md. В исключительных случаях следует звонить на горячую линию посольства: 389 68 384 2016, работающую круглосуточно 7 дней в неделю. Номер доступен также в Whatsapp и Viber.

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