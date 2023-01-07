Что нельзя делать в Рождество 2023: традиции и приметы

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Рождество Христово – второй по значимости после Пасхи праздник в православной церкви (католики и большинство протестантов признают Рождество главным праздником). Установлен в память о рождении Иисуса Христа Девой Марией.

С древности празднование Рождества “обрастало” различными обычаями и традициями. К ним относятся и зажжение свечи на подоконнике в ночь на 7 января, и строгий пост до первой звезды в Сочельник, и рождественские колядки – в народной традиции язычество и христианство вполне мирно уживаются, передает riatomsk.ru.

Считается, что в Рождество нельзя заниматься уборкой и всякими хозяйскими делами. Этот день создан для покоя и радости. Среди православных до сих пор существует традиция надевать в этот день только новую одежду.

Существуют и различные народные приметы на погоду. Так, говорят, что если на Рождество идет снег, то он сулит благоприятный год. Если в этот день бушует сильная метель, значит, весна будет ранней, а деревья раньше времени покроются листвой. Кроме того, считается, что теплая погода в Рождество – к холодной весне.

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