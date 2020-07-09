Что не так в экосистеме?

Что не так в экосистеме?

Неужели только прошедшие дожди стали причиной существенного повышения уровня воды в Днестре? Не грозит ли нам ещё большее затопление? Е. Арнаут, Криуляны

– Я считаю, что пик наводнений прошёл, в то же время на июль в Карпатах прогнозируют большие дожди. Не думаю, что последствия будут такими же серьёзными, но уровень воды в реке Днестр сохранится высоким, – считает исполнительный директор международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-Tiras Илья Тромбицкий. – Большое количество воды из Карпат напрямую связано с вырубкой лесов, так как они обладают высокой водопоглощающей способностью. Из-за обезлесения эта функция в экосистеме не выполняется.

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