Что можно, а что нельзя делать в Чистый четверг

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Сегодня – Чистый четверг. Это одна из главных дат в Страстной седмице, которую завершается светлой Пасхой.

Считается, что в этот день до восхода солнца человеку следует искупаться. Не обязательно делать это в священных источниках или с использованием святой воды. Даже омовение простой ключевой водой поможет людям душевно снять с себя грехи, тяжести жизни, беды и невзгоды.

Очистив тело, вся семья отправляется в храм, чтобы исповедаться и причаститься. Также в Чистый четверг помогали нуждающимся, пишет niknews.mk.ua.

В этот день непременно нужно сделать в доме генеральную уборку, ведь после Великого Четверга убирать в доме уже нельзя: оставшиеся до праздника дни стоит провести в строгом посте и молитве. Считается, что если встретить Пасху в грязном жилище, то ничего хорошего от будущего года ждать не стоит. При этом начиная с четверга и уже до самой Пасхи нельзя ничего выносить из дома (а заодно давать в долг – ничего, вплоть до пресловутой соли соседке).

В Великий четверг нужно принести из церкви так называемую страстную свечу: считается, что она помогает в лечении различных заболеваний. В этот же день готовят четверговую соль — обычную соль перепекают в печи, а после освящают в церкви. Многие люди уверены, что такая соль также обладает целебными свойствами.

Именно в Чистый четверг хозяйки готовят куличи и пасхи, а также красят яйца.

Приметы:

при уборке в этот день можно отыскать то, что давно искали;

если трижды пересчитать все деньги в доме, то в семье будет царить достаток и благополучие;

одалживая что-либо в этот день, тем самым человек отдает счастье и достаток;

пригожая, солнечная погода в Чистый четверг говорит о теплом остатке весны, дождливый день повлечет за собой холода и сырость до лета.

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