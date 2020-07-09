Что это было? Депутаты “АКУМ” пришли на заседание парламента, обиделись и ушли

Что это было? Депутаты “АКУМ” пришли на заседание парламента, обиделись и ушли

Увидев, что на сегодняшнем заседании парламента есть кворум, депутаты ПДС и ППДП решили тоже прийти, несмотря на то, что за полчаса до этого заявили, что участвовать в нем не будут. Впрочем, не просидев в зале и 10 минут, они ушли так же внезапно, как и появились. 

– PAScuDA обиделась, что парламент решил вначале заслушать отчет премьер-министра по процедуре взятия ответственности. Они хотели обсуждать повестку 3-4 часа, заболтать и заспамить парламент, устроить шоу, не дать премьеру высказаться. Не получилось. Обиделись. Ушли, – прокомментировал события в парламенте Богдан Цырдя. 

Позже, отметил он, в зал забежал Думитру Алайба, “консерва Плахотнюка”.

– Бросил пакет перед трибуной и тут же слинял наружу. Плахотнюк доволен, – пишет Цырдя. 

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