Что известно о состоянии пострадавших в жуткой аварии у въезда в Гагаузию

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Состояние пострадавших в аварии, которая произошла в минувшую субботу у въезда в Гагаузию, оценивается как средней тяжести. Двое детей госпитализированы в республиканскую больницу.

После ДТП пятеро пострадавших были доставлены в комратскую районную больницу. Молодая женщина скончалась по дороге в медицинское учреждение, а двое детей были направлены в столичную больницу.

Как рассказал gagauzinfo.md заместитель директора комратской больницы Константин Яниогло, на лечении сейчас находятся двое мужчин. Они находятся в травматологическом отделении, их состояние оценивается как средней тяжести. У одного имеется перелом костей таза, перелом голеностопа и левосторонний гематоракс. У второго – черепно-мозговая травма и перелом предплечья.

Что касается состояния детей, они поступили в тяжёлом состоянии. Один ребёнок был в коме, у второго черепно-мозговая травма и открытый перелом бедра. За их состоянием здоровья следят врачи из Кишинёва, – добавил Яниогло.

Напомним, 20 июня у въезда в Гагаузию столкнулись два автомобиля. По предварительной версии, один водитель выехал на встречную полосу, после чего машина врезалась в другой автомобиль. Две женщины, из которых одна была беременна, погибли. Ещё четыре человека, из которых двое – дети, были госпитализированы.

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