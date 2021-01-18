Что грозит Санду за отказ от выдвижения кандидата в премьеры? Социалисты потребуют ответа от КС

Что грозит Санду за отказ от выдвижения кандидата в премьеры? Социалисты потребуют ответа от КС

Завтра утром депутаты ПСРМ подадут обращение в Конституционный суд. Они хотят узнать ответы на два важных вопроса. 

  1. Каков максимальный срок, в течение которого президент обязан выдвинуть кандидата в премьеры после отставки правительства?
  2. Какие санкции грозят президенту в случае отказа от выдвижения кандидата в премьеры?

– Очень прошу Суд оперативно дать ответы на эти вопросы, так как мы находимся в конституционной блокаде, спровоцированной главой государства, – призвал Игорь Додон. 

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