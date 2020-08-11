Что грозит предпринимателям, сбрасывающим сточные воды с высокой концентрацией загрязняющих веществ

0

АО “Apă-Canal Chișinău” настоятельно просит потребителей, особенно экономических агентов, чтобы они не сбрасывали сточные воды с повышенной концентрацией загрязняющих веществ в систему общественной канализации. В противном случае, помимо штрафов, они будут лишены доступа к питьевой воде или к эвакуации сточных вод.

В пресс-релизе поставщик услуг заявляет, что во избежание приостановки договоров все потребители, занимающиеся предпринимательской деятельностью, должны пересмотреть технологический процесс и не сбрасывать вещества, превышающие предельно допустимые концентрации вредных веществ. Дело в том, что после установления указанного факта взимается плата в соответствии с действующим законодательством, передаёт ipn.md.

“Apă-Canal Chișinău” ссылается на положения Закона о коммунальном водоснабжении и канализации, в котором уточняется, что потребители, допустившие сброс в коммунальную канализационную сеть материалов, приведший к частичному или полному выводу из эксплуатации местную канализационную систему, в том числе очистные сооружения, взыскать ущерб в порядке, установленном действующим законодательством. Экономические агенты также должны строить установки предварительной очистки, чтобы снизить коэффициент загрязнения, которое они доставляют окружающей среде, и чтобы иметь возможность сократить суммы оплаты, как того требует законодательство.

Администрация поставщика услуги уточняет, что, хотя она непрерывно контролирует технологический процесс на очистных сооружениях муниципия Кишинев, периодически через систему общественной канализации на станцию поступают опасные сбросы сточных вод с максимальными концентрациями загрязняющих веществ. Во избежание нежелательных ситуаций, администрация “Apă-Canal Chișinău” усилит проверки хозяйствующих субъектов в сфере виноделия, переработки молока, рыбы, мяса, алкогольной продукции и др.

Поставщик предупреждает, что экономические агенты, сбрасывающие воды с повышенной концентрацией загрязняющих веществ, должны будут возместить ущерб, нанесенный компании и окружающей среде, а в чрезвычайных случаях будут даже приняты меры по прекращению их деятельности.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.