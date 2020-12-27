Что должно быть в “новогодней аптечке”: советы врачей

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Эксперты рекомендуют проверить в домашней аптечке наличие двух базовых лекарств – аспирина и сорбентов. Учитывая, что в Новый год мы много едим и выпиваем, чтобы не было лишней интоксикации после празднования, можно выпить сорбенты. Тогда не будет головной боли и самочувствие будет прекрасным.

Не менее важно иметь при себе кроворазжижающие препараты, отмечают врачи. Кроме того, обязательно, конечно, следить за разжижением крови, потому что любой алкоголь, любое злоупотребление едой сгущает кровь и мы перегружаем печень. Поэтому важно следить за реологией крови, передаёт russian.rt.com.

Главным, по мнению экспертов, является соблюдение меры в употреблении еды и алкогольных напитков во избежание использования лекарств. Они также призвали ограничить употребление газированных напитков. Злоупотребление ими негативно сказывается на работе поджелудочной железы.

– Газированные алкогольные напитки, например шампанское, плохо действуют на поджелудочную железу — может возникнуть панкреатит. Стоит ограничивать количество шампанского и минеральной воды с газом, по минимуму стоит запивать этими напитками еду. Углекислый газ может активизировать хронический панкреатит или вызвать острый панкреатит, и особенно это касается шампанского, — рассказал доктор медицинских наук.

Врачи подчеркивают, что чрезмерное потребление мяса усложняет функционирование печени, поэтому желательно организовать своё питание так, чтобы в день потреблять не больше 100 г мяса.

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