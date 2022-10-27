Что делать с опавшей листвой: рекомендации Министерства окружающей среды

0

Министерство окружающей среды предупреждает граждан о запрете на сжигание листьев‚ сухой травы и других растительных отходов и призывает не допускать загрязнения атмосферного воздуха. Уничтожать собранный природный материал не стоит, так как он может пригодиться, отмечают специалисты ведомства.

Во избежание загрязнения окружающей среды жителям Республики Молдова рекомендуют собирать мусор раздельно. А растительные отходы и листву можно засыпать землёй. Таким образом начнётся процесс ферментации и листья превратятся в компост, который можно использовать в качестве натурального удобрения для сельскохозяйственных угодий.

Гражданам напоминают, что сжигание сухой листвы является нарушением экологического законодательства и влечёт за собой наказание в виде штрафа в размере от 10 000 до 15 000 леев для физических лиц и в размере от 30 000 до 40 000 леев для юридических лиц, передаёт diez.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.