Что делать, если вы купили некачественный товар: рекомендации НАБПП

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Национальное агентство по безопасности продуктов питания (НАБПП) представило руководство с некоторыми рекомендациями по предотвращению покупки несоответствующих нормам товаров.

– Покупатель имеет право вернуть товар или обменять его на другой аналогичный, предъявив налоговый чек, подтверждающий покупку товара; имеет право на возврат стоимости товара; имеет право сделать запись в книге жалоб, которая в обязательном порядке должна быть в торговой точке, она должна быть выставлена на видном и доступном для потребителей месте, — пояснили в НАБПП. Агентство также напомнило о праве потребителя подать жалобу по адресу https://ansa.gov.md/ro/content/petitii.

Приобретая продовольственный товар, покупатель должен следить за тем, чтобы цена на полке соответствовала той, что указана в чеке, передаёт moldpres.md.

– Избегайте уличной торговли — с тротуаров, в багажниках автомобилей и т.д. Даже если продукты там продаются по более низкой цене, они могут представлять опасность для здоровья, — отметили в учреждении.

В случае обнаружения несоответствующей продукции покупателей просят уведомить об этом Национальное агентство по безопасности продуктов питания по телефону 022-26-46-43, Viber – 067675544 или по адресу электронной почты: info@ansa.gov.md.

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