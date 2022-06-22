Что делать, если вы не получили счёт-фактуру: разъяснения АО «Молдовагаз»

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Существует несколько причин, по которым счета-фактуры за предыдущий месяц года могут быть не получены. Это:

текущие показания счетчика не были отправлены самим потребителем посредством сайта www.moldovagaz.md, включая услугу «Личный кабинет потребителя», онлайн-приложение Viber ChatBot или переданы по телефону 1304 (1305 для жителей столицы);

не была оплачена фактура за предыдущий месяц и, как следствие, показания потребления не были внесены в базу данных;

контроллеры газораспределительных компаний группы «Молдовагаз» не смогли получить физический доступ к счетчикам потребителя для снятия показаний;

в предыдущей фактуре было указано нулевое потребление.

В этом случае фактуру можно получить и в режиме онлайн, зайдя в рубрику «Потребители» на сайте www.moldovagaz.md, или подписавшись на услугу «Личный кабинет потребителя».

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