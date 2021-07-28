Что будет дальше? Цырдя раскрыл планы Санду и ПДС

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Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Многие сограждане спрашивают меня, что же будет дальше?

Попробую ответить по пунктам.

1. 29 июля (то есть завтра) Конституционный суд вернёт посольству США Республиканский стадион (5 га земли). Это будет очередной крупный грабёж. Обратился в КС по стадиону Думитру Алайба.

2. С августа ПДС запустит массовые увольнения госслужащих под предлогом “очистки” от “коррумпированных людей”. Первыми потеряют должности члены КСТР, ЦИК, Совета по конкуренции, НОН, Нацбанка, НАРЭ, НАРЭКИТ и т.д. С сентября возьмутся за генпрокурора Стояногло. С октября – за мэра столицы Чебана. Они, возможно, лишатся должностей решением КС или по результатам фейковых референдумов.

3. В начале сентября подпишут новый меморандум с МВФ. Там будет рост акцизов на ГСМ, оптимизация чиновников и бюджетников.

4. В сентябре они повысят пенсионный возраст, потому что этого требует МВФ. Или вы сомневаетесь? Одновременно получат от ЕС и МВФ кредиты, чтобы временно поднять минимальную пенсию до 2000 лей и “отключить” недовольство пенсионеров. Но денег хватит на год-два.

5. С августа-сентября, чтобы отвлечь внимание от кражи Республиканского стадиона и возможных схем, они запустят маховик репрессий против И.Додона и других ключевых депутатов ПСРМ с целью их дискредитации. В том числе, против автора этого текста.

Это будут решения НОН о конфискации имущества, а также уголовные дела за “коррупцию”.

Лянкэ, Плахотнюка, Яралова, Филипа, Габурича, Арапу, Лазэря, Дрэгуцану и других участников кражи миллиарда трогать не будут. Это будет спеоцоперация по обелению воров и очернению тех, кто с ними боролся.

6. К концу октября закончится контракт с “Газпромом” на поставку газа. Цена на газ вырастет, о чем уже заявил директор “Молдовагаз” В.Чебан.

7. Чтобы отвлечь внимание от роста цены на газ, они попробуют запугать несколько депутатов от партии “Шор” для подписания инициативы по исключению молдавского языка из Конституции, заменив его на румынский. Также попробуют лишить иммунитета депутатов, чтобы сделать их ручными. Все это будет под предлогом “всеобщего равенства перед законом”. Толпа будет довольна.

8. К началу ноября, а может и раньше, они подпишут Стамбульскую конвенцию, которая расширяет права ЛГБТ и, главным образом, трансгендеров. Принять конвенцию требовала Дойна Герман. Этого требует и ЕС. 9. Уже к ноябрю ПДС начнет критиковать Россию из-за повышения цены на газ и Приднестровcкого конфликта. Это может привести к закрытию рынков для экспорта молдавской продукции. Напомним, что Санду уже потребовала вывод войск, подписала антироссийскую Батумскую декларацию.

10. На фоне антироссийской истерии будет легко сдать в концессию или выставить на приватизацию “Молдавскую железную дорогу”, на которую заглядывается Румыния. Дальше, возможно, будет “Молдтелеком” и другие объекты.

11. С декабря-января будет запущен маховик оптимизаций на местном уровне власти, как того требуют МВФ, Всемирный банк и ЕС. Рабочая группа по реформе местной власти уже существует. Она уже сегодня предлагает “оптимизацию” (ликвидацию) более 50 % мэрий. Это автоматически повлечет за собой оптимизацию школ, больниц, чиновников.

12. После подписания меморандума с МВФ последует рост цен на горючее, товары первой необходимости. Санду и ПДС будут обвинять во всем ПСРМ и Игоря Додона.

13. На фоне ухудшения отношений с РФ и роста цен начнётся массовая травля социалистов. У парламента их будут ждать Болокан, Олару, комбатанты, которые будут освистывать, оскорблять, нападать с кулаками. На ТВ-8, Поинте, Журнале и других СМИ Санду будут крутить Тулянцева, Усатого, Ткачука с Мунтяном, которые будут бить по ПСРМ, обвиняя во всех грехах. На этом фоне ПДС попытается запретить партию “Шор” и арестовать ключевых депутатов ПСРМ, чтобы закрыть проблему “евразийского вектора”.

14. Санду на заседании парламента заявила, что начнет борьбу “с манипуляциями в СМИ”. Ранее об этом объявлял Плахотнюк по настоянию Госдепа США. Уже к декабрю они попытаются аннулировать через КС наш закон о возвращении вещания российских новостей и аналитических программ. Это облегчит задачу закрытия НТВ, Акчент ТВ и Первого канала….

Вот такие планы у ПДС и Майи Санду. Получится у них или нет, зависит и от решимости оппозиции, и от граждан.

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