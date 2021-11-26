Чрезвычайное положение в области здравоохранения продлено до 15 января

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Чрезвычайное положение в области общественного здоровья в Республике Молдова продлено до 15 января 2022 года. Такое решение приняла сегодня Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью под председательством премьер-министра Натальи Гаврилицы.

Члены комиссии констатировали, что эпидемиологическая ситуация на национальном уровне остаётся крайне тревожной. Так, 15-21 ноября был зарегистрирован 5 391 случай заражения вирусом Sars-CoV-2, из которых 80% среди непривитых лиц. Охват вакцинацией по полной схеме на национальном уровне составляет менее 27%.

По данным Европейского центра по контролю за заболеваниями, в большинстве стран европейского региона эпидемиологическая ситуация по COVID-19 сейчас ухудшается, регистрируется быстрый рост числа новых случаев. Больше всего страдают страны с низким уровнем вакцинации.

Члены комиссии приняли решение сохранить существующие ограничения на национальном уровне с возможностью их пересмотра в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. В то же время, согласно принятому сегодня постановлению, учащиеся профессионально-технических учебных заведений и студенты высших учебных заведений получат возможность сдавать экзамены с физическим присутствием, если в населенном пункте будет “оранжевый код” опасности, сообщает moldpres.md.

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